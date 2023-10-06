Суд Петербурга оштрафовал еще одного иноагента вслед за Oxxxymiron

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 35 тыс. рублей журналистку Веронику Белоцерковскую (признана Минюстом РФ иноагентом на территории России), об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Журналистку привлекли к ответственности по ч.2 ст.19.34 КоАП РФ. Будучи в реестре иноагентов Белоцерковская не представила необходимые сведения, а именно отчеты о своей деятельности и финансировании, в Министерство юстиции РФ.

Заседание суда состоялось без личной явки журналистки. Ей назначили наказание в виде штрафа в 35 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, включен в перечень иноагентов в России) на 40 тыс. рублей, так как артист не направил документы в ведомство.

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