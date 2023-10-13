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Коммерсантъ FM
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Газпромбанк увеличил ставки по вкладу в юанях до 3% годовых

Газпромбанк объявил о повышении ставки по вкладу в китайских юанях. Максимальная доходность теперь составит 3% годовых при размещении вклада с капитализацией процентов на срок 367 дней, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Вклад можно открыть как в мобильном приложении или интернет-банке, так и в офисе Газпромбанка. При этом минимальная сумма при открытии вклада онлайн составляет 5 тыс. юаней, в офисе — 10 тыс. юаней.

Максимальная процентная ставка — 3% — предусмотрена при открытии вклада с капитализацией на срок 367 дней. Ставка 2,51% начисляется при открытии вклада на срок 181 день, 2,3% — на 91 день.

Подробнее о том, почему банки отказываются от вкладов в долларах и евро и переходят на депозиты в юанях,— в материале «Ъ» «Валюты потеряли четверть банков».

Милена Костерева

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