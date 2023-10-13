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Коммерсантъ FM
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Цены на газ в Европе превысили $600 за 1 тыс. куб. м впервые с середины февраля

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов на Лондонской бирже ICE превысила $600 за 1 тыс. куб. м. Такой показатель был достигнут впервые с середины февраля 2023 года.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $610 за 1 тыс. куб. м, или 56,01 евро за МВт-ч. Общий рост цены с начала дня на бирже ICE на 11:15 мск составил более 5%.

Рост цен связан с новостями о скором возобновлении забастовки работников СПГ-заводов Chevron в Австралии, а также остановкой добычи на газовом месторождении Тамар в Израиле из-за войны с «Хамасом».

Конфликт начался в субботу, 7 октября, а цены на газ начали расти с понедельника, 9 октября. Вчера, 12 октября, биржевые цены на газ ускорили рост до 11%. Ноябрьские фьючерсы достигали $562,2 за 1 тыс. куб. м.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль прикручивает газ».

Анастасия Ларина

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