В иконке разглядели признаки экстремизма

В России впервые арестовали за демонстрацию логотипа Facebook (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta). Административный арест на пять суток получил юрист из Екатеринбурга Алексей Соколов, который состоит в организации «Правозащитники Урала», помогающей российским заключенным. На ее сайте и была размещена иконка запрещенной соцсети. Что думают юристы о таком наказании? И грозит ли оно другим россиянам? Расскажет Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Алексей Соколов помогает российским осужденным, в частности, добивается комфортных условий содержания и защищает права на медицинское облуживание. По словам его адвоката Романа Качанова, никаких предвестников строгого наказания за иконку соцсети не было: полицейские просто принесли правозащитнику уведомление о том, что надо явиться в суд.

Соколов полагал, что его ждет только штраф, поэтому, выходя из дома, не взял с собой рюкзак с личными вещами, а они бы пригодились при аресте на пять суток.

В итоге правозащитника отправили отбывать наказание в соседний город Сысерть и поместили в камеру в подвальном этаже, рассказал адвокат Роман Качанов: «Его почему-то этот административный арест отвезли отбывать в изоляторе временного содержания в Сысерти Свердловской области. Хотя осужденные по административным статьям должны находиться в спецприемнике.

Там подвальное помещение, в котором довольно душно, света очень мало, то есть невозможно работать, читать или писать.

Почему его именно туда отвезли, мы не знаем. Предполагаем, что в спецприемнике мало мест».

По словам Романа Качанова, Соколов «не думал, что столкнется с таким откровенным произволом». В частности, рапорты по административному делу почему-то составляли оперативные сотрудники ФСИН по Свердловской области. По мнению адвоката, таким образом его подзащитному явно указывали на нежелательность его деятельности.

Ленинский районный суд при аресте сослался на статью 20.3 Административного кодекса, которая запрещает пропагандировать символику экстремистских организаций. Власти относят к ним Meta, и Роскомнадзор подчеркивал, что в отечественных СМИ недопустима демонстрация логотипа ни ее, ни принадлежащих ей соцсетей.

Впрочем, адвокат Московской городской коллегии Михаил Салкин считает, что не только арест, но и штраф за размещение иконки Facebook неправомерны: «Она не является, например, символом увековечивания фашизма.

Пока этот знак не признан экстремистским, не привязан каким-то образом к компании Meta, я считаю, что штрафовать за его публикацию нельзя.

У простого человека, который не обязан знать все законы, вообще может и не быть какого-то умысла, когда он данную иконку где-то размещает по аналогии с другими соцсетями и мессенджерами. У нас почему-то за WhatsApp никто не штрафует, в отличие от Facebook, хотя обе платформы принадлежат одной и той же компании».

Однако мнения юристов в трактовке постановления Роскомнадзора расходятся. Так, адвокат и руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отмечает, что в некоторых случаях суд может не ограничиться административным наказанием даже за публикацию логотипа Facebook:

«Это действие является нарушением. Помимо ответственности в виде штрафа либо административного ареста, в особых случаях возможно также применение норм уголовной ответственности.

Например, статья 282.1 УК РФ предусматривает уголовное наказание за участие в экстремистском сообществе, а также за его финансирование и снабжение информацией. И все действия, которые связаны с рекламой или монетизацией, гипотетически могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской организации и вовлечение других в ее деятельность.

За это может быть предусмотрена даже уголовная ответственность в виде лишения свободы на достаточно длительные сроки».

Между тем опрошенные “Ъ FM” юристы считают, что пока в законе нет четкой формулировки насчет продуктов экстремистской Meta, россиянам лучше не публиковать логотипы Facebook и Instagram. При этом, как отмечали в марте 2022 года в Генеральной прокуратуре, сами соцсети использовать можно. Насчет такого дуализма в русском фольклоре найдется немало шуток.

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Мария Широкова