Цены на зимние шины за год выросли на 60%

Средняя стоимость новых зимних шин в сентябре этого года выросла на 5% в годовом выражении, а стоимость бывших в употреблении шин — на 32%. При этом некоторые модели новых шин подорожали на 60%. Об этом сообщила пресс-служба автомобильного портала «Дром».

В сентябре новая зимняя покрышка (размера 195/65 R15) обойдется минимум в 4098 руб. За эту же сумму можно купить шину российского производства. Самые дорогие покрышки — французские, финские и немецкие: в среднем 8099, 7917 и 7391 руб. за единицу.

Самыми продаваемыми шинами стали японские. В западной части России и на Урале первое место занимают шины Yokohama, в Сибири — Bridgestone. На Дальнем Востоке первое место по популярности у шин из Китая, самый продаваемый бренд — Triangl.

За год предложение новых шин упало на 11%. Становится меньше японских, российских и европейских покрышек. Им на смену приходят китайские. Объем предложения шин из Китая вырос на 18%. Таким образом, китайские покрышки заняли до 12% рынка осенью 2023 года. Самые популярные марки — Triangle и Sailun. При этом стоимость китайских покрышек выросла на 5% в годовом выражении. Предложение подержанных покрышек выросло на 32%.

О том, с чем связан повышенный спрос на зимнюю резину,— в материале «Шины накручивают продажи».