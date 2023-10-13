Прости, я все верну

Правоохранительные органы раскрыли схему, по которой из нижегородского банка «Ассоциация» было похищено более 1,8 млрд руб. Как выяснилось, эти деньги исчезли с корреспондентского счета кредитной организации в бывшей европейской «дочке» ВТБ — VTB Bank Europe (ликвидирован с апреля этого года). В махинациях обвиняются бывший главный казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич, а также соучредители московского ПАО «Волга капитал» Станислав Машагин и Павел Увяткин, на личных счетах которых и оказались похищенные средства. Необычность же ситуации заключается в том, что преступление, по версии следствия, было совершено за спиной ничего не подозревавшего бенефициара банка «Ассоциация».

Расследование обстоятельств исчезновения со счетов нижегородского банка «Ассоциация», среди акционеров которого был целый ряд крупных предприятий ВПК (ПАО «Завод им. Г. И. Петровского», ГУП «Завод им. Я. М. Свердлова», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО «Авиационный завод "Сокол"»), было начато еще в сентябре 2019 года. За два месяца до этого кредитное учреждение лишилось лицензии в связи с полной утратой капитала. В частности, регулятором было установлено, что на корсчете банка, открытом в бывшей иностранной «дочке» ВТБ — VTB Bank Europe, отсутствует отраженный в отчетности эквивалент почти 3,8 млрд руб., что более чем в два раза превышало величину его собственных средств. А в ходе конкурсного производства Агентство по страхованию вкладов выявило, что данные бухучета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями, отраженными в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. Именно по факту фальсификации отчетности финансовой организации (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) следственным управлением СКР по Нижегородской области тогда и было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал бывший главный казначей «Ассоциации» 59-летний Владимир Макаревич. Однако затем выяснилось, что фальсификация лишь прикрывала куда более тяжкое преступление — вывод средств из кредитного учреждения, которые оказались на счетах юридических и физических лиц на Кипре. В итоге через полгода было возбуждено еще и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Между тем господин Макаревич, по данным “Ъ”, признавал свою вину якобы только в искажении финансовой отчетности. В связи с этим в 2020 году Генпрокуратура отправила киприотам соответствующий запрос в рамках международной правовой помощи. Пришедший на него совсем недавно ответ и позволил следствию установить все обстоятельства исчезновения денег из банка «Ассоциация». Из материалов дела следует, что схему хищения средств с корсчетов банка в европейском филиале ВТБ главный экономист «Ассоциации» Владимир Макаревич, в обязанности которого, помимо прочего, входила продажа и покупка валюты, разработал совместно с соучредителями московской инвесткомпании «Волга капитал» (в 2020 году признана банкротом) 42-летним Станиславом Машагиным и 38-летним Павлом Увяткиным не позднее второго полугодия 2013 года. В частности, как установил СКР, проводивший конверсионные операции Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его пока не установленные сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты. После этого господин Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с господами Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов.

Отметим, что федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) уже запретил мажоритарному владельцу VTBE, российскому ПАО Банк ВТБ, осуществлять свое право голоса акциями своего дочернего банка в апреле 2022 года. Право голоса было передано доверительному управляющему по решению суда, согласно запросу BaFin. С 1 апреля 2023 года банк ликвидирован.

Между тем на данный момент установлено, что в общей сложности по этой схеме на Кипр было выведено более €2,2 млн и $2 млн. Таким образом, согласно официальной отчетности, банк «Ассоциация» числился вполне благополучным, а на самом деле в его капитале зияла огромная дыра в несколько миллиардов рублей, которая в итоге привела к банкротству.

Павла Увяткина правоохранители задержали в Нижнем Новгороде, где он является учредителем и руководителем нескольких коммерческих фирм. А вот Станислава Машагина сотрудники ФСБ доставили к следователю из Москвы, где он и проживает. В Московском райсуде Нижнего Новгорода следствие ходатайствовало об аресте фигурантов, но суд счел возможным ограничиться домашним арестом. Оба, как утверждает источник “Ъ”, признают свою вину, а господин Машагин вроде даже выразил готовность вернуть 1 млрд руб.

Олег Рубникович