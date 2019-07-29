Ассоциация попалась на фальсификации

Небольшой нижегородский банк «Ассоциация» остался без лицензии. Произошло это из-за пропажи денег, которые должны были храниться в VTB Europe. Глава банка Михаил Гапонов — известное на рынке лицо, потому что является заместителем председателя совета ассоциации «Россия». По его версии, деньги исчезли из-за действий казначея банка. Последний уже дает показания правоохранительным органам.

Банк России в понедельник отозвал лицензию у регионального банка «Ассоциация», занимающего 169-е место по размеру активов (почти 15 млрд руб.). Банк примечателен тем, что в 2004 году на его базе открылся приволжский филиал Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия»), который объединил на тот момент 37 банков, расположенных на территории ПФО. Банком с 1999 года руководил господин Гапонов, входящий в совет ассоциации в качестве заместителя председателя ее совета Анатолия Аксакова.

Решение об отзыве лицензии регулятор принял после того, как банк «признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке», говорится в сообщении ЦБ. По исчезнувшему активу в размере 3,8 млрд руб. ЦБ предписал доформировать резервы, что привело к полной утрате банком капитала, который был в два раза меньше.

Согласно отчетности банка «Ассоциация» на 1 июля, банк хранил эквивалент 2,6 млрд руб. в иностранной валюте на корреспондентском счете в банке-нерезиденте. Также эквивалент 1,3 млрд руб. «Ассоциация» выдала в качестве межбанковского кредита иностранной кредитной организации. Как следует из годового отчета «Ассоциации», межбанковские кредиты и средства на корсчете были размещены в VTB Europe. В ВТБ “Ъ” подтвердили эту информацию. «В связи с отзывом лицензии банка «Ассоциация», средства банка в иностранной валюте на счетах VTB Bank Europe были заморожены,— сообщили в банке.— В соответствии с законодательством и условиями договора, замороженные средства будут возвращены после получения необходимых документов о назначении временной администрации банка "Ассоциация". Мы не раскрываем объем средств клиентов на счетах».

Сам банк сообщил на своем сайте, что он совместно ЦБ «вскрыл факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT». Банк в связи с этим подал заявление в правоохранительные органы, сейчас ведется расследование. Господин Гапонов не стал отвечать на вопросы “Ъ”, сославшись на занятость. Пресс-секретарь банка повторил озвученную банком информацию.

Глава ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков в свою очередь сообщил, что считал «Ассоциацию» одним из лучших региональных банков. Со слов господина Гапонова он слышал, что казначей банка, которому тот доверял, ввел его в заблуждение и «фальсифицировал документы и таким образом вывел из банка большую сумму денег». Сейчас этот казначей, по информации Аксакова, находится под подпиской о невыезде и дает показания. Источник “Ъ” в банке «Ассоциация» сообщил, что казначея зовут Владимир Макаревич и он сейчас действительно дает показания правоохранительным органам. Связаться с господином Макаревичем не удалось.

Теперь акционеры банка «Ассоциация» предпринимают усилия для защиты интересов кредиторов и вкладчиков. «В настоящий момент аккумулируются дополнительные денежные средства, в том числе и за счет кредитных ресурсов, привлекаемых основными акционерами банка для обеспечения расчётов с клиентами, чьи остатки на счетах в банке превышают 1,4 млн руб.»,— гласит сообщение банка. Среди акционеров банка — нижегородские предприятия «Гидромаш», «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина», «Завод им. Г.И. Петровского» и другие. Михаил Гапонов владеет банком как напрямую, так и через некоторые предприятия. По словам Анатолия Аксакова, господин Гапонов заявил ему, что намеревается рассчитаться со всеми кредиторами банка с помощью тех ресурсов, которыми он владеет.

Ранее уже был случай, когда банки фальсифицировали операции в системе SWIFT. «Банк России сообщал о фальсификации выписок из системы СВИФТ во Внешпромбанке,— напомнил директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков.— В отсутствие оперативного обмена информацией между регуляторами разных стран пресечь подобные случаи непросто». Что касается расчетов с кредиторами, то технически это может происходить через досрочное погашение кредитов, полученных в банке, а также через безвозмездную передачу имущества, добавляет господин Волков. По его расчетам, обязательства банка перед кредиторами превышают 13 млрд руб., из них около 8 млрд — перед физлицами. Подавляющая часть вкладов физлиц в банке не превышала 1,4 млн руб. Если речь идет о компенсации вкладчикам-превышенцам, а также неаффилированным юрлицам, то на эти цели потребуется порядка 4-5 млрд руб.

Виталий Солдатских