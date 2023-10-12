Суд в Петербурге снова оштрафовал Александра Невзорова на 40 тысяч рублей

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал публициста Александра Незворова (признан Минюстом РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей за непредставление отчетности иностранного агента в Министерство юстиции, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Протокол по ч.2 ст.19.34 КоАП РФ поступил в суд месяцем ранее. Срок предоставления отчетности истек 15 января 2023 года. Суд назначил административный штраф в размере 40 тыс. руб.

Ранее Приморский суд Петербурга уже штрафовал господина Невзорова за несоблюдение законодательства об иноагентстве. В апреле 2022 года Минюст добавил публициста в реестр иноагентов под номером 373.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии по делу о распространении дезинформации про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ).

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