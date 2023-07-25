Александра Невзорова заочно оштрафовали за публикацию без маркировки иноагента

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно оштрафовал публициста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) на 40 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господина Невзорова, который с марта 2022 года не проживает в России, признали виновным в несоблюдении законодательства об иноагентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Суд установил, что в марте 2023 года он не отметил специальной маркировкой о статусе иноагента одну из публикаций в своем Telegram-канале. Согласно заключению суда, действия публициста привели к «нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».

Отметим, что Александр Невзоров сам неоднократно заявлял ранее, что игнорирует требования российского законодательства принципиально и последовательно, и все публикации в его Telegram-канале не маркированы отметкой о том, что их автор иноагент.

В апреле 2022 года Минюст добавил Александра Невзорова в реестр иноагентов под номером 373.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил публициста к восьми годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК).

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