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Коммерсантъ FM
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Внешний долг России в третьем квартале 2023 года снизился на $13,9 млрд

Внешний долг РФ в третьем квартале 2023 года снизился на $13,9 млрд (или на 4%), сообщает Банк России. Сейчас величина внешнего долга составляет $329,5 млрд. С начала 2023 года уровень внешнего долга России снизился на $54,1 млрд, или на 14,1%.

«Значимое сокращение задолженности органов государственного управления обусловлено снижением долларового эквивалента обязательств в связи с ослаблением курса национальной валюты по отношению к доллару США, а также уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения»,— пояснили в ЦБ.

В Банке России уточнили, что внешняя задолженность банковского сектора (банки и ЦБ) уменьшилась в третьем квартале на $1,5 млрд (или на 1,6%). Этот показатель опустился до уровня в $92,1 млрд, за 9 месяцев он стала меньше на $2,4 млрд, или на 2,5%.

29 сентября ТАСС со ссылкой на доклад Счетной палаты сообщал, что за первое полугодие 2023 года внутренний госдолг вырос на 9,8% (на 2,24 трлн руб.), до 25,06 трлн руб. Согласно докладу, госдолг составил 16,7% от прогнозного значения ВВП на 2023 год. Ведомство связывает рост госдолга с ростом внутреннего долга по ценным бумагам (на 1,39 трлн руб.), падением курса рубля, а также с увеличением внешнего долга на 856,1 млрд руб.

Александр Кислов

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