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Бывшего гендиректора «Торпедо» Яна Голубовского осудят заочно

Советский районный суд Нижнего Новгорода возобновил судебное следствие по уголовному делу в отношении экс-гендиректора хоккейного клуба «Торпедо» Яна Голубовского, покинувшего Россию перед приговором в 2021 году. Спортивного менеджера обвиняли в растрате 17 млн руб. из кассы клуба вместе с бывшим исполнительным директором Сергеем Малютиным и заместителем директора по финансам Натальей Ереминой. Последние получили условные сроки.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в 2018-2019 годах фигуранты потратили часть бюджета «Торпедо» на проживание в гостинице, покупки, поездки за границу и рестораны, а также аренду машин. Клубные деньги они снимали с банковских карт, оформленных на работников компании-агента хоккейной команды «Айти Технологии СПБ». Из приговоров Сергея Малютина и Натальи Ереминой следует, что осужденные вынесли из бухгалтерии «Торпедо» коробку с 10 млн руб. выручки от продажи билетов на матчи и принесли ее в гостиничный номер Сергея Малютина. Там он хранил наличность под охраной бультерьера.

Ян Голубовский не признал вину и сообщал суду, что не пользовался банковской картой и самостоятельно оплачивал гостиницу. Он отмечал, что Сергей Малютин оговорил его, поскольку именно он занимался финансово-хозяйственной деятельностью «Торпедо», а Ян Голубовский отвечал за хоккей. Накануне приговора в 2021 году Ян Голубовский через Минск вылетел в Израиль, по некоторым данным, в последний раз он был замечен в Париже. Очевидно, теперь он получит судимость заочно.

Подробнее о разбирательстве — в материале «Ъ» «Спортивный функционер наиграл на растрату».

Владимир Зубарев

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