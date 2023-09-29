В Краснодаре планируют открыть два термальных комплекса за 1,1 млрд рублей

Группа компаний «Основа» подписала соглашение об открытии двух новых семейных термальных комплексов «Термолэнд» в Краснодаре и одного — в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект составят более 1,8 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу застройщика.

Первый комплекс в столице Кубани планируют открыть в 2024 году в ТРК «OZ МОЛЛ». Его площадь составит 8,5 тыс. кв. м, а инвестиции в проект — 500 млн руб.

Второй объект площадью 12 тыс. кв. м появится в районе улицы Западный обход. Для комплекса возведут отдельное здание. Открыть его планируется во второй половине 2025 года. Общая сумма инвестиций в комплекс составит 600 млн руб.

С новыми объектами количество термальных комплексов компании, находящихся в стадии проектирования и строительства, превысит 20. Городские курорты «Термолэнд» позволят обеспечить круглогодичный отдых. В каждом из них будут аквазоны с бассейнами и джакузи, велнес-центры, банные комплексы и детские зоны.

Татьяна Ручкина

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