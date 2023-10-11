Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ почти на 60 млрд рублей
Министерство финансов России провело сегодня, 11 октября, два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). На первом аукционе министерство разместило ОФЗ с переменным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 50,209 млрд руб., на втором — с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 9,359 млрд руб.
Согласно сообщению ведомства, спрос на первом аукционе достиг 73,472 млрд руб. Цена отсечения составила 86,03% от номинала, средневзвешенная цена — также 86,03% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 12,43% годовых, средневзвешенная доходность — также 12,43% годовых.
На втором аукционе спрос достиг 31,218 млрд руб. Цена отсечения составила 93,05% от номинала, средневзвешенная цена — 93,23% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 3,38% годовых, средневзвешенная доходность оказалась незначительно ниже — 3,36% годовых.
Всего в четвертом квартале текущего года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 500 млрд руб. по номинальной стоимости. Изначально ведомство планировало разместить облигации объемом до 1 трлн руб.
До конца 2023 года запланировано 13 аукционных дней: по четыре в октябре и декабре, пять — в ноябре. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет составляет 50 млрд руб., от пяти до десяти лет — 200 млрд руб., от десяти лет — 250 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин переплатил по мелочи».