В Google Meet добавили поддержку разрешения 1080p для групповых видеозвонков

Американская корпорация Google добавила поддержку разрешения 1080p для групповых звонков в сервис видеоконференций Google Meet. Теперь пользователи Google Workspace могут совершать звонки в более высоком качестве, чем раньше.

В апреле 2023 года Google добавила поддержку высокого разрешения для подписчиков Google Workspace во время индивидуальных сессий — теперь же в видеозвонках с разрешением 1080p могут участвовать трое или больше человек. Чтобы запустить новую функцию, участникам, у которых есть веб-камеры Full HD, надо будет включить ее и принять приглашение на экране присоединения. После включения в правом верхнем углу окна видео появится значок 1080p. Пользователи Google One пока не смогут воспользоваться групповыми звонками в высоком качестве — для них доступны только индивидуальные сессии.

В апреле 2020 года Google сделала сервис Meet частично бесплатным, а в июне 2022 года объединила его с похожим сервисом видеоконференций Duo, после чего приложение стало называться Google Meet и получило функционал обоих сервисов.

Евгений Федуненко