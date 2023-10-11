Google предложит пользователям устанавливать passkey по умолчанию

Американская корпорация Google теперь будет предлагать пользователям установить аутентификацию без паролей (passkey) по умолчанию. При авторизации в аккаунте Google появится предложение об установке ключа доступа, который, как считается, обеспечивает более надежную криптографическую защиту, чем стандартные пароли.

Осуществить вход можно будет с помощью отпечатка пальца, скана лица или PIN-кода. Это возможно благодаря криптографическому токену, который передается между смартфоном и сайтом. В Google пояснили, что passkey делает вход в систему намного более безопасным, поскольку представляет собой «криптографию с открытым ключом доступа». Этот ключ отображается в учетной онлайн-записи только в момент разблокировки смартфона. Систему passkey активно продвигают не только в Google, но и в Microsoft и Apple. В компании заговорили о новой системе в мае 2022 года и надеются в будущем сделать passkey новым стандартом безопасности.

Евгений Федуненко