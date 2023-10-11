Производитель обуви Birkenstock оценил свои акции для IPO в США по $46 за бумагу

Немецкий производитель обуви Birkenstock выбрал цену для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), близкую к середине целевого диапазона — $46 за акцию. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Рыночная стоимость компании при такой цене составит примерно $8,6 млрд.

2 октября сообщалось, что Birkenstock разместит 32 млн акций по $44–49 за бумагу. Как отмечают источники WSJ, при выборе окончательной цены компания учитывала нестабильность рынков.

Торговля акциями на NYSE по плану начнется 11 октября под символом BIRK. Размещение проводилось банками Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Агентство Reuters 8 октября сообщало, что Birkenstock обеспечила необходимый уровень заявок инвесторов.

Лусине Баласян