Производителя обуви Birkenstock оценят на IPO в $8–9 млрд

Сегодня немецкий производитель обуви Birkenstock, готовящийся к первичному размещению акций (IPO) на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), представил американским регуляторам ценовой коридор размещения своих бумаг. Birkenstock разместит их по $44–49 за акцию, что позволит выручить на IPO $1,4–1,6 млрд при оценке всей компании в $8,3–9,2 млрд. Немецкий производитель также сообщил, что его акции будут торговаться на NYSE под символом BIRK.

Официально дата выхода на биржу пока не раскрывается, однако, по данным Bloomberg, IPO состоится в середине следующей недели.

Еще в сентябре эксперты предположили, что рынок IPO в США может начать восстанавливаться после нескольких кварталов низкой активности. Первичное размещение Birkenstock станет уже четвертым крупным IPO в США за последние недели. В середине сентября британский разработчик микропроцессоров Arm Holdings выручил на бирже Nasdaq в ходе первичного размещения $4,9 млрд, всю компании оценили в $54,5 млрд. Спустя неделю размещение провел американский сервис доставки продуктов Instacart, выручив $660 млн при оценке всей компании в $9,9 млрд, а также разработчик технологий для маркетинга Klaviyo, получивший за акции $580 млн при оценке $9,2 млрд.

Евгений Хвостик