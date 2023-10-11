Террористы не сорвали голос

В Ростове-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителей Мелитополя Романа Зарубаева и Артура Нестеренко, обвиняемых в совершении двух террористических актов в этом городе. По версии следствия, обвиняемые, действуя по заданию сотрудников главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, подложили бомбы к дому местной жительницы, входившей в участковую комиссию референдума по присоединению Запорожской области к России, и к школе, в которой располагался участок для голосования. В ГУР сочли теракты неудачными, после чего попытались ликвидировать самих исполнителей.

Южный окружной военный суд 10 октября приступил к слушаниям уголовного дела в отношении двух жителей Мелитополя, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2022 года сотрудники ГУР Минобороны Украины, пользовавшиеся позывными Фокси, Мара и Охотник, организовали террористическое сообщество с целью совершения террористических актов в городе Мелитополе Запорожской области. Организаторы завербовали Романа Зарубаева через переписку в Telegram. Тот, в свою очередь, вовлек в сообщество своего знакомого Артура Нестеренко. Оба были противниками присоединения Запорожской области к Российской Федерации. Сотрудники ГУР обещали заплатить фигурантам, а затем организовать их переезд на Украину.

По данным обвинения, оглашенного в суде, 6 сентября 2022 года Роман Зарубаев получил сообщение от Фокси о месте, в котором было спрятано самодельное взрывное устройство с таймером. Вместе с Артуром Нестеренко они забрали бомбу из тайника. Позже Роман Зарубаев, получив очередное сообщение, должен был взорвать местную жительницу, которая работала в участковой комиссии референдума по присоединению Запорожской области к Российской Федерации. Забраться в огороженный забором двор дома он не решился, оставив бомбу у ворот.

7 сентября 2022 года Роман Нестеренко заложил бомбу, которую также забрал из указанного в мессенджере тайника, на территории средней общеобразовательной школы №15. В здании располагался участок, где планировалось проведение референдума.

Оба теракта не привели ни к жертвам, ни к крупным разрушениям, в потому, как потом утверждали фигуранты, заказчики из ГУР остались ими крайне недовольны. Впрочем, сообщникам вскоре предложили исправиться, заложив третью бомбу. По словам террористов-неудачников, устройство сработало, когда они за ним пришли. К счастью для злоумышленников, считающих, что их пытались убрать, взрыв прогремел в помещении, в которое они еще не зашли. В результате фигуранты получили легкие ранения и контузии.

По местам жительства обвиняемых были обнаружены различная взрывчатка, в том числе гексоген, а также граната.

«Фактические действия признаю»,— сказал Роман Зарубаев, отвечая на вопрос судьи. Уточнить, считает ли он себя виновным в совершении террористического акта, он отказался. Артур Нестеренко полностью признал свою вину.

Роману Зарубаеву 25 лет, он родился в Мелитополе. Окончил школу, имеет неоконченное среднее специальное образование. Не женат, детей нет. Артуру Нестеренко 28 лет. Он также уроженец Мелитополя. Получил высшее образование по специальности «международное и торговое право». Женат, и в 2022 году у него родилась дочь.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону