Число погибших в Израиле россиян увеличилось до четырех

Четыре гражданина России погибли в результате боевых действий между палестинским движением «Хамасом» и Израилем. Шестеро россиян числятся пропавшими без вести, сообщили «Ъ» в посольстве РФ в Израиле. Данные актуальны на 17:00 вторника, 10 октября. Ранее сообщалось об одном погибшем россиянине и четырех пропавших без вести.

В сообщении посольства отмечается, что сведения по погибшим и пропавшим без вести приведены израильской стороной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге собрала меньше чем за сутки два миллиона рублей помощи Израилю. Собранные деньги будут переведены на счет израильской медицинской службы «Маген Давид Адом».

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