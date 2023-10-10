Казахстан собирает айтишников

Казахстан собирается ввести визы для «цифровых кочевников». Они будут доступны иностранцам, которые заключили контракт с зарубежной компанией и зарабатывают свыше €2 тыс. в месяц. Кроме того, получателям визы необходимо оформить медицинскую страховку в Казахстане. Как пишут местные СМИ, речь идет именно об IT-специалистах. В правила оформления документов добавят специальную категорию — «лица, обладающие востребованными профессиями». Тех, кто успешно пройдет отбор, освободят от уплаты налогов. Виза будет действовать один год. Другие детали пока неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

При этом россияне вправе въезжать в Казахстан без визы, но находиться в стране в таком случае можно не более 90 дней. Так называемые цифровые кочевники, по сути, получат лишь возможность пребывать в Казахстане более длительное время, говорит представитель консультационного центра по визам Тимур Арсланов:

«Им не надо будет искать работодателя или открывать ТОО в Казахстане — Товарищество с ограниченной ответственностью, это как в России ООО, юрлицо, чтобы на этом основании сделать разрешение на временное проживание. Из 100 айтишников, которые прибывают в Казахстан, где-то 10 являются "цифровыми кочевниками", то есть они работают на компании из других стран.

Им не придется постоянно куда-то выезжать, "визаранить", например, в Таиланд, Грузию, Армению. Виза "цифрового кочевника" не дает какое-либо основание для получения гражданства в будущем. Если иностранец захочет подать на вид на жительство, то будет это делать на общих основаниях. Эта виза дает право пребывать в Казахстане в упрощенном порядке».

При этом виза «цифрового кочевника» будет пользоваться спросом у IT-специалистов именно из России, считает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин: «Самый яркий пример — Эстония с ее цифровым гражданством, где в основном европейцы могут достаточно простым способом создавать юрлица. Некоторые россияне тоже делали это до тех пор, пока у них не возникли проблемы с открытием счетов в банках.

Похожие визы есть во многих странах — основных европейских, Юго-Восточной Азии. Это в принципе сейчас достаточно популярная тема.

Программа Казахстана ориентирована в первую очередь на россиян, потому что многие хотят иметь возможность вести какой-то бизнес в Казахстане в упрощенном режиме, без необходимости получения гражданства или ВНЖ.

В стране четкая тенденция на соблюдение всех санкций. И пока единственные риски, которые я вижу, заключаются в том, что банки могут не открыть счета из-за международных ограничений».

Благодаря введению такой визы Казахстан надеется увеличить экспорт цифровых продуктов и услуг до $1 млрд к 2026 году.

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Сабина Адлейба