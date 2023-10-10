«Слишком эта пятая колонна процветает»

Татарстан намерен предложить Госдуме предусмотреть в Кодексе административных правонарушений (КоАП) РФ возможность наказывать тех, кто покинул Россию, за злоупотребление свободой слова, дискредитацию армии РФ и экстремизм. Также депутаты республики считают необходимым увеличить срок давности по таким статьям до двух лет. Сегодня комитет по законности и правопорядку Госсовета республики одобрил проект этих правок в КоАП. Он может быть направлен в Госдуму уже октябре после того, как Госсовет Татарстана на сессии одобрит данную инициативу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана предложил внести изменения в действующий КоАП РФ, позволяющие наказывать тех, кто покинул Россию. Законопроект сегодня был одобрен членами парламентского комитета по законности и правопорядку.

В частности, депутаты Татарстана предложили дополнить ст. 1.8 КоАП (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве). Сейчас по ней за правонарушения, совершенные за границей, гражданина можно привлечь только по ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной в РФ организации).

Парламентарии считают необходимым также предусмотреть возможность привлечения к ответственности уехавших по:

ч. 9, 10 и 11 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку или помехи для инфраструктуры);

ч. 3–5 ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов);

ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды);

ст. 20.3.2 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ);

ст. 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ);

ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан).

Кроме того, в ст. 29.5 КоАП (место рассмотрения дела об административном правонарушении) депутаты предложили уточнить, что дела по всем вышеперечисленным статьям «рассматриваются по месту выявления».

Также Госсовет Татарстана предложил продлить срок давности привлечения к административной ответственности по упомянутым статьям до двух лет.

Глава комитета Госсовета по законности Шакир Ягудин («Единая Россия») назвал законопроект «актуальным». «Появились комментаторы, бывшие наши известные деятели, даже кумиры. Переродились таким образом и наносят вред обществу и государству»,— сказал парламентарий.

Другой единоросс Ильдар Шамилов заявил, что, по его данным, «в том же Израиле» за такие действия применяется «лишение гражданства автоматически».

«Я думаю, это наши первые шаги. Если не поможет, нам нужно идти более жестко. Слишком эта пятая колонна процветает»,— сказал депутат.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на сессии Госсовета в октябре, а затем его направят в Госдуму.

Подробнее об инициативе депутатов Татарстана — в материале «Ъ-Казань» «Уехавшим готовят протокол».

Кирилл Антонов