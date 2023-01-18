Капитальный дефицит

В гордуме Нижнего Новгорода заслушали отчет областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) о работе в 2022 году. Испытывая дефицит средств, региональный оператор в Нижнем Новгороде выполнил годовые планы лишь на 29% от показателей сверстанной в 2014 году долгосрочной программы. Кроме того, в прошлом году поздно были начаты строительно-монтажные работы: из-за изменений правовой базы фонд капремонта МКД начал заключать контракты с подрядчиками только в августе. Чтобы в будущем увеличить сборы, по заданию губернатора в фонде начали разрабатывать обоснование для дифференцированного тарифа на 2024 год. Чем больше дом по площади и сложнее — тем больше будет взнос для его жителей. Впрочем, представители фонда предположили, что плата не превысит 11-12 руб. за кв. м площади жилья — в этом году размер взноса составил 8 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капремонт домов в Нижнем Новгороде отстает от планов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Капремонт домов в Нижнем Новгороде отстает от планов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как и предполагали городские власти, из-за дефицита средств капитальный ремонт многоквартирных домов в Нижнем Новгороде в 2022 году во многом был не исполнен. Выступая на заседании комиссии по городскому хозяйству, заместитель гендиректора нижегородского фонда капремонта МКД Ирина Лукьянова пояснила, что на 1 января региональная программа выполнена на 29% в целом, а по площади отремонтированных домов — на 36%.

Причиной этого в фонде называют дефицит средств: сборы с граждан давно не соответствуют объемам сформированной долгосрочной программы. Так, в прошлом году региональный оператор, обслуживающий в Нижнем Новгороде около 25 млн кв. м жилья (740 тыс. жителей) Нижнего Новгорода, собрал 1,6 млрд руб. взносов за капремонт. При этом в краткосрочном годовом плане работ было запланировано на сумму свыше 7,5 млрд.

«С учетом финансовой обеспеченности фонда прогнозный дефицит при таком выполнении составил бы 5 млрд руб.», — рассказала Ирина Лукьянова.

Реально выполнялся объем работ на 3,82 млрд, часть его перейдет на текущий год, при этом 960 млн в прошлом году фонд потратил на прошлые периоды: капремонты домов, стоявших в планах 2016-2021 годов. Прогнозный дефицит фонда по итогам прошлого года составил 1,25 млрд руб. Заодно выяснилось, что в прошлом году работы сильно запоздали. До мая региональный оператор ждал поправок федеральной нормативной базы, позволяющих увеличить авансирование по договорам, а в июле областное министерство ЖКХ согласовало перечень наиболее проблемных домов, требующих первоочередных ремонтов.

В итоге заключать договоры с подрядчиками фонд капремонта начал только в августе, упустив часть строительного сезона. На части домов подрядчики не успели завершить работы, в фонде обещают доделать их в этом году.

Депутаты критиковали низкое исполнение. «В плане капремонта 2020-2022 годов по Приокскому району было 185 домов. Из них сделано всего 12, по данным администрации. Во всех 12 домах была замена лифтов. Вы на каких основаниях выбираете, что нужно именно заменить лифты, а не ремонтировать крыши, например?», — спросил депутат Николай Чернышов.

Представитель фонда Андрей Ефремов пояснил, что в условиях дефицита средств с областным министерством было решено потратиться на лифты в тех домах, где эта проблема первостепенна.

Депутаты, разобрав с руководством фонда проблемы с незавершенным ремонтом крыш или коммуникаций по конкретным адресам, перешли к общим проблемам регоператора. Депутат Руслан Станчев несколько раз потребовал назвать ему фамилии виновных в позднем начале ремонтов, но ответа так и не получил.

Проблему с системной нехваткой денег регоператор рассчитывает решать с помощью бюджетной господдержки, а также за счет повышения взносов. На 2023 год размер ежемесячной платы за капремонт был проиндексирован до 8 руб. за кв. м. Однако этот тариф, по словам Ирины Лукьяновой, не позволит покрыть финансовый дефицит региональной программы. Для этого минимальный взнос в Нижнем Новгороде должен быть не менее 24 руб., пояснила она.

С подрядчиками финансовую проблему в фонде решают отсрочкой платежей — в расчетах с исполнителями она достигает 300 дней

Чтобы пополнить областной фонд капремонта МКД, по поручению губернатора для жителей Нижегородской области разрабатывается дифференцированный платеж — он будет рассчитываться от площади дома, его категории, наличия лифтов: чем больше и сложнее многоквартирный дом, тем выше будет платеж для его собственников. «До 30 января мы должны подготовить обоснование, сейчас рассчитываем разные модели. Так, чтобы это не вызвало большой социальной нагрузки на нижегородцев», — добавила Ирина Лукьянова, предположив, что взносы дойдут до 11–12 руб. за кв. м.

В фонде также рассчитывают на возможную докапитализацию за счет средств федерального бюджета.

По мнению председателя комитета заксобрания по ЖКХ Владимира Беспалова, проблему дефицита средств у фонда поможет решить и принятие в Госдуме РФ законопроекта об экспертизе состояния многоквартирных домов. Закон позволит корректировать программу капитального ремонта и его очередность в тех или иных домах без проведения общих собраний собственников МКД. Тогда в течение пяти лет можно будет провести реальное обследование жилого фонда Нижегородской области и капитально ремонтировать только те дома, которые нуждаются в этом в первую очередь. Депутаты и чиновники признают, что сверстанная в 2014 году региональная программа во многом некорректна, но перенести в ней объекты и виды работ на более ранние или поздние сроки трудно.

Неутешительный отчет нижегородского фонда капремонта МКД в гордуме приняли к сведению.

Роман Кряжев