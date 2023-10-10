ВЭБ.РФ направил 1,2 млрд рублей на модернизацию нижегородского электротранспорта

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ направила Нижегородской области 1,155 млрд руб. на модернизацию городского электротранспорта в Нижнем Новгорода. Средства в регион были перечислены 6 октября. По данным пресс-службы корпорации, в общий объеме средств входят 155 млн руб. Фонда национального благосостояния, которые будут выплачены генеральному подрядчику по проекту для осуществления строительно-монтажных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В пресс-службе напомнили, что общая стоимость проекта составляет 51,3 млрд руб. Из них 32,1 млрд руб. — средства ВЭБ.РФ и ФНБ. В Нижнем Новгороде планируется обновить 150 км трамвайных линий, реконструировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо, закупить 170 трамваев «МиНиН».

На данный момент с предприятия в город уже прибыли 14 новых трамваев, ведется реконструкция путей на трех участках общей протяженностью 23,9 км, депо и тяговой подстанции. В ближайшее время планируется приступить к реконструкции рельсового полотна еще на двух участках протяженностью около 18 км. Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на конец 2026 года.

По словам зампреда правления ВЭБ.РФ Олега Говоруна, Нижегородская область стала первым регионом, получившим в рамках программы финансирование со стороны корпорации и ФНБ. С учётом всех источников заемные деньги сроком на 20 лет обходятся региональным властям по средней ставке 4,3% годовых.

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижний Новгород входит в число 10 городов, где модернизация городского электротранспорта проходит с привлечением федерального финансирования через ВЭБ.РФ и ФНБ. Заявку Нижегородской области на выделение федеральных средств правительство РФ одобрило весной 2022 года. Работы по перекладке путей начались осенью того же года.

Андрей Репин