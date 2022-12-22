Трамваям дали зеленый свет

В Нижегородской области стартовал масштабный проект по модернизации общественного электротранспорта. Инвестиции превышают 50 млрд руб. Основное финансирование обеспечат федеральный бюджет и ВЭБ.РФ. В ближайшие пять лет в Нижнем Новгороде планируется переложить 150 км трамвайных путей и заменить более двух третей подвижного состава. Специально для этого в регионе создано совместное российско-белорусское СП по производству трамваев.

Новые трамваи для Нижнего Новгорода изготовят в Ворсме — на совместном предприятии с белорусами

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В конце сентября правительство Нижегородской области подписало с ООО «Экологическое проекты» (управляется Корпорацией развития региона) концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде. Документ рассчитан на 25 лет и предполагает, в частности, перекладку 150 км трамвайных путей, закупку 170 новых трамвайных вагонов, ремонт 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо. Капитальные вложения в рамках соглашения должны составить 50,4 млрд руб. Из них 15,4 млрд руб. составит грант из средств федерального бюджета (по решению правительства РФ Нижегородская область стала первой из 10 пилотных регионов, где будет проведена полная модернизация электротранспорта), 32,1 млрд руб. — кредит ВЭБ.РФ под 5,6% годовых. Еще 2,9 млрд руб. добавит областной бюджет.

Для реализации этих планов в региональную собственность передано все имущество МП «Нижегородэлектротранс»: троллейбусы, трамваи, депо, тяговые станции, рельсы и контактная сеть. Износ инфраструктуры и подвижного состава оценивается более чем на 80%.

Перекладка трамвайных путей стартовала на одном из самых проблемных участков на улице Коминтерна

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рельсовая перестройка

По расчетам региональных властей, основной объем работ по модернизации трамвайной сети займет пять лет. Перекладка трамвайных путей уже началась. Реконструкция поможет увеличить среднюю скорость подвижного состава на 45%. Сейчас она составляет 12,7 км/ч, после модернизации инфраструктуры — 18,4 км/ч. «Таких этапов в жизни нашего города случалось, может быть, четыре или пять, начиная с первого трамвая в 1896 году», — комментировал губернатор Глеб Никитин.

В начале декабря он и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко ознакомились с ходом работ на одном из первых самых проблемных участков — в районе станции Варя на улице Коминтерна. «Здесь происходили и сходы вагонов с рельсов, и другие аварийные ситуации. Скорость движения трамваев ограничивали до 5 км/ч. Замена путей позволит снизить вибрацию и шум от трамваев», — пояснил глава региона. По его словам, начав масштабную модернизацию трамвайной сети, региональные, по сути, строят трамвайную сеть с нуля.

Нижегородский трамвай с белорусскими корнями

Вторым важным этапом при реализации концессионного соглашения станет замена подвижного состава. На момент заключения концессии трамвайный парк Нижнего Новгорода насчитывал более 290 единиц подвижного состава. По завершении инвестиционной стадии соглашения в распоряжении трех депо окажется 240 вагонов. Из них порядка 70 вагонов большого класса останутся старыми, так как еще не выработают свой ресурс. Остальные вагоны будут новыми.

Их производство организовано в Нижегородской области совместно с белорусскими производителями. В качестве производственной площадки выбрано предприятие «Фоксбас» в Ворсме. До недавнего времени оно собирало автобусы на шасси Iveco, но с введением международных санкций итальянская компания перестала поставлять комплектующие нижегородскому производителю. При содействии правительства Нижегородской области было создано совместное предприятие «Нижэкотранс». С нижегородской стороны в него вошли ООО «Фоксбас», руководителем и конечным бенефициаром которого является предприниматель Павел Уланов, и ООО «Экологические проекты». С белорусской стороны — BKM Holding (ранее «Белкоммунмаш») и ООО «АМБ-Инжиниринг». СП намерено собрать для Нижнего Новгорода более 170 трамваев под торговой маркой «Минин». Их дизайн разработан специально для Нижнего Новгорода. Объем вложений в проект стороны не называют. Известно только, что финансируется проект за счет собственных средств компаний-участников и привлечения инвестиционного кредита. При себестоимости одного трамвая почти 40 млн руб. его отпускная цена составит более 57 млн руб. Она может меняться, если машины будут продаваться в лизинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Гендиректор BKM Holding Тарас Мурог рассказал «Ъ-Приволжье», что соглашение о создании производства было подписано в мае 2022 года. Поскольку инициатива исходила от Нижегородской области, другие регионы в качестве возможных площадок для размещения производства не рассматривались: «Техническая готовность предприятия в Ворсме оказалась очень велика. Компания уже имеет опыт работы по выпуску деталей из пластмассы, опыт сборки автобусов. В сентябре стартовали, и за три месяца нам удалось выпустить готовый серийный образец».

По словам генерального директора «Ниж­экотранса» Александра Титова, при производстве трамваев импортные комплектующие составляют около 7%. Остальные детали в пропорции 70% на 30% производятся в Белоруссии и России. К 1 апреля 2023 года эта пропорция должна зеркально измениться в пользу нижегородских производителей. Сейчас стекла поставляет Борский стекольный завод, детали интерьера и экстерьера также производятся в Нижегородской области, электрооборудование приходит из Москвы, колесные тележки и тяговое оборудование выпускают в Белоруссии. Детали корпуса также белорусского производства, но с 1 января 2023 года их начнут выпускать в Нижегородской области.

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что региональные власти анализировали предложения по трамваям из многих стран, в том числе и недружественных. «По соотношению цены и качества среди имеющихся на рынке предложений нижегородские трамваи одни из лучших», — уверен глава области. После того, как компания выполнит заказ для Нижнего Новгорода, она будет готова поставлять трамваи в другие регионы России.

На открытии производства посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что власти уже рассматривают возможности совместного производства электробусов и троллейбусов с запасом автономного хода. В нижегородском правительстве говорят, что электробусы значительно тише автобуса, а суммарные эксплуатационные затраты у них на 10% ниже, чем у троллейбуса. Однако приоритет при проведении модернизации электротранспорта получили трамваи, так как на их маршрутах больше обособленных участков. Это позволяет им двигаться вне основного транспортного потока, минуя пробки и снижая возможность ДТП.

Андрей Репин