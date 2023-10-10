Апелляция оставила минимальную компенсацию бизнесмену Михаилу Иосилевичу

Апелляционная коллегия Нижегородского областного суда рассмотрела жалобу предпринимателя Михаила Иосилевича о компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Алексей Матасов. Ранее бизнесмен предъявил государству иск на 50 млн руб. за неподтвержденное обвинение в сокрытии израильского гражданства, однако Нижегородский райсуд присудил истцу 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Михаил Иосилевич добивается компенсации морального вреда, причиненного ему годом ареста в следственном изоляторе. В июле 2022 года коммерсанта осудили на год и восемь месяцев колонии-поселения, признав виновным в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией «Открытая Россия» и угрозах свидетелю Ярославу Грачу. Как писал «Ъ-Приволжье», следствие усмотрело в тренингах наблюдателей движения «Голос» (признано иностранным агентом) в кафе Михаила Иосилевича «То самое место» посягательство на основы конституционного строя. Также бизнесмену предъявили сокрытие израильского паспорта, но суд оправдал его по этой статье.

В судах коммерсант через адвоката доказывал, что иностранный паспорт стал достоянием общественности: обыски в квартире Михаила Иосилевича показали по федеральным телеканалам, что нарушило право на неприкосновенность частной жизни истца. Кроме того, уголовное преследование по ст. 330.2 УК РФ послужило одним из поводов для ареста бизнесмена. Впрочем, Нижегородский райсуд снизил исковую сумму в тысячу раз и постановил выплатить Иосилевичу 50 тыс. руб. Решение первой инстанции областной суд оставил без изменений.

Подробнее о претензиях бизнесмена — в материале «Ъ-Приволжье» «Реабилитация стоит недорого».

Владимир Зубарев