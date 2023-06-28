Реабилитация стоит недорого

Нижегородский районный суд присудил Михаилу Иосилевичу компенсацию за ранее неподтвердившееся обвинение в сокрытии гражданства Израиля. Осужденного в прошлом году бизнесмена и активиста несистемной оппозиции оправдали по этому эпизоду, после чего он потребовал от государства выплатить ему 50 млн руб. компенсации. Однако суд присудил уехавшему в Израиль нижегородцу в тысячу раз меньше его исковых требований. Возмещение расходов на адвокатов также было снижено: вместо запрошенных 1,6 млн предпринимателю присудили 100 тыс. руб. Господин Иосилевич полагает, что «игра не стоит свеч», и не планирует дальше обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд рассмотрел гражданский иск бизнесмена и общественного активиста Михаила Иосилевича к Минфину РФ и областному управлению Федерального казначейства (УФК). Нижегородец, в прошлом году уехавший вместе с семьей в Израиль, потребовал возместить моральный вред за незаконное уголовное преследование по ст. 330.2 УК РФ, касающейся неуведомления госорганов о наличии второго иностранного гражданства. Он доказал, что уведомлял о нем, и по этому эпизоду его оправдали в июле 2022 года.

Тогда же Михаил Иосилевич получил год и восемь месяцев в колонии-поселении по обвинениям в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией «Открытая Россия» и угрозах свидетелю по уголовному делу. Как рассказывал «Ъ-Приволжье», поводом для уголовного преследования коммерсанта стали тренинги наблюдателей движения «Голос» (признано иностранным агентом), проходившие в его кафе «То самое место» в 2020 году перед выборами в думу Нижнего Новгорода.

Следствие сочло предоставление помещения для подготовки наблюдателей посягательством на основы конституционного строя, связав «Голос» с «Открытой Россией».

Затем к обвинению добавился эпизод об угрозе убийством Ярославу Грачу, который в качестве свидетеля давал показания на Михаила Иосилевича. Поводом стала интернет-конференция украинского пранкера Евгения Вольнова, участники которой звонили Ярославу Грачу и издевались над ним. Эксперты ФСБ представили суду исследование, согласно которому записанный голос одного из звонивших принадлежал Михаилу Иосилевичу. Тот категорически отрицал свою причастность к угрозам и предоставил альтернативную экспертизу о том, что не его голос звучит на записи.

На время расследования политического активиста арестовали, потом выпустили, однако перед вынесением приговора Михаил Иосилевич попытался вылететь из Москвы в Израиль. Его сняли с самолета и вновь арестовали за попытку скрыться от суда. В результате почти весь назначенный в колонии-поселении срок бизнесмен отсидел в СИЗО.

Освободившись вскоре после приговора, он эмигрировал.

Поскольку суд оправдал его по одной из статей обвинения, Михаил Иосилевич получил право на реабилитацию и потребовал выплатить ему 50 млн руб. компенсации морального вреда и 1,6 млн — расходов на адвокатов.

«Однако Советский райсуд посчитал, что работа адвокатов по статье о сокрытии иностранного гражданства составляет лишь 5% от общей работы по уголовному делу, и присудил моему доверителю 100 тыс. руб.», — сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Алексей Матасов.

Параллельно Нижегородской райсуд снизил с запрошенных 50 млн руб. до 50 тыс. руб. сумму компенсации за проведенное в следственном изоляторе время.

Адвокат Матасов убеждал суд в том, что израильский паспорт Михаила Иосилевича вопреки его желанию стал достоянием общественности, когда обыски в квартире бизнесмена показали на федеральных телеканалах. Соответственно, была нарушена неприкосновенность частной жизни гражданина, а незаконное уголовное преследование по ст. 330.2 УК РФ стало одним из поводов для ареста и учитывалось судами при его обжаловании.

Представители УФК и Минфина, напротив, считали действия следователей законными и не нарушающими права Михаила Иосилиевича. Ответчики утверждали, что доказательств причинения ему морального вреда нет, а размер требуемой компенсации ничем не обоснован. Привлеченные третьими лицами юристы контрольно-следственного отдела СУ СК по Нижегородской области указали, что постановление о возбуждении уголовного дела в части эпизода с гражданством не оспаривалось в судах, поэтому действия следователя считаются законными.

Представитель прокуратуры добавил, что основания для компенсации есть, но Михаил Иосилевич был реабилитирован лишь по одной статье из трех.

«Эта "игра" не стоит свеч. Для меня по всем признакам российская государственность больше не существует как таковая и как часть большого failed state — "failed суд". Но ведь надо было лично проверить и убедиться — проверили, убедились», — сообщил Михаил Иосилевич, комментируя судебные решения о компенсации морального вреда и расходов.

Решение о компенсации за работу адвокатов он решил не обжаловать, с перспективой дальнейших судов о моральном возмещении определится, когда изучит мотивировочную часть решения суда.

Владимир Зубарев