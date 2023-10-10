ОАО РЖД разместило вопрос

ОАО РЖД опрашивает держателей своих евробондов, хотят ли они сохранить текущий порядок выплат по этим бумагам. По мнению экспертов, опрос понадобился монополии, чтобы использовать в диалоге с правительством как аргумент в пользу отказа от замещающих облигаций. Источники “Ъ” и участники рынка уверяют, что инвесторы, наоборот, заинтересованы в замещающих бумагах. Но чтобы выразить эту позицию в опросе, им требуется пройти некоторую волокиту с документами. Юристы советуют сделать это, потому что повлиять на ситуацию позднее будет уже сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ОАО РЖД 12 октября завершает сбор мнений держателей своих евробондов в отношении сохранения текущего способа исполнения обязательств перед ними. Сейчас в обращении находятся 13 выпусков евробондов РЖД в пяти валютах общим объемом $4,1 млрд. Выплаты идут напрямую держателям в российском депозитарии. Однако из-за блокировки счетов НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream вторичное обращение бумаг для российских инвесторов невозможно.

В конце мая по указу президента РФ выпуск замещающих облигаций стал для эмитентов обязательным. Российские компании и банки должны принять решение об этом до конца года или получить разрешение правительственной комиссии не замещать евробонды. Управляющий партнер АБ Pro'SPECT Илья Барейша допускает, что опрос понадобился ОАО РЖД как аргумент в пользу отказа от замещающих бумаг.

Из копии опроса (ее “Ъ” предоставили в Ассоциации владельцев облигаций, АВО) следует, что для выражения несогласия (то есть поддержки выпуска замещающих облигаций) необходимо предоставить решение о нем, выписки со счета депо уполномоченного держателя еврооблигаций, подтверждающие факт владения бумагами на 4 октября, копию паспорта, а для юрлиц — заверенную копию листа записи в единый государственный реестр. Держатели должны самостоятельно обратиться за документами в российский депозитарий, где учитываются права владения еврооблигациями.

«Держатели облигаций недовольны, что проголосовать можно, только отправив документы в оригиналах по почте, а также с жестким дедлайном — в ином случае предполагается сохранение действующего порядка»,— утверждает источник “Ъ” в брокерской компании. В АВО считают, что опрос «если и должен проводиться, то в максимально понятной форме для инвесторов». Сама ассоциация выступает за замещение, поскольку «только оно гарантированно защищает российских инвесторов». В ОАО РЖД не считают число документов большим: «Их всего три, включая паспорт, и они есть у инвесторов». В ЦБ на запрос “Ъ” не ответили.

К настоящему времени замещающие облигации выпустили восемь эмитентов в различных валютах в целом более чем на $16 млрд. Рассматривают выпуск аналогичных бумаг еще несколько организаций, в том числе Альфа-банк (см. “Ъ” от 18 июля), МКБ, Тинькофф-банк. ВТБ собирается заместить субординированные евробонды в иностранных валютах на облигации в рублях, отмечал в конце июля зампред правления банка Дмитрий Пьянов. ВЭБ в начале сентября предложил подтвердить желание получать прямые выплаты в рублях держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров полагает, что замещающие облигации «удобнее для любого российского инвестора». Они выпущены юридически российскими эмитентами, удобнее в учете и более ликвидны, поясняет эксперт. Цель опроса ОАО РЖД господин Майоров, как и Илья Барейша, видит в нежелании проводить замещение. Однако аргументов, чтобы не делать этого, у монополии нет: в отличие от «Норильского никеля» и НЛМК, у которых проходят платежи в Euroclear, ОАО РЖД не может туда платить, добавляет источник “Ъ” на фондовом рынке.

Илья Барейша считает, что инвесторам, которые хотят получить замещающие облигации, «целесообразно принять участие в опросе». «В части кворума нормативная процедура проведения таких опросов отсутствует, однако условия опроса сформулированы именно так, чтобы обеспечить "кворум" этого своеобразного "собрания",— добавляет юрист.— Обжаловать действия РЖД в данном случае не получится, поскольку никакого нарушения прав инвесторов пока не допущено — опрос в любом случае носит консультативный характер».

Ксения Куликова, Наталья Скорлыгина, Екатерина Волкова