Главные новости за 9 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Несмотря на военный конфликт в Израиле, авиакомпания «Азимут» продолжит выполнять полеты из Сочи в Тель-Авив.
В Краснодаре и еще 33 муниципалитетах Кубани ночью и утром 11 и 12 октября прогнозируют снижение температуры до -4°С.
В Брюховецком районе Кубани временно запретили охоту на кабана в зоне очага заболевания африканской чумой.
Из бюджета Краснодарского края выделили 220 млн руб. на приобретение семи электробусов, которые будут курсировать по улицам Краснодара.
В Новороссийске планируют потратить около 520 млн руб. на ремонт мемориала «Малая Земля».
Объем производства лекарственных препаратов и медицинских изделий на Кубани с начала года вырос на 36,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
В Новороссийске, Геленджике и Темрюке создадут муралы в честь участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции РФ на Украине.
В Краснодаре в районе дома купца Лихацкого оборудуют временную бесплатную парковку. За такое решение проголосовали больше 40% участников, организованного мэрией.
Владимир Путин поздравил жителей Краснодарского края с 80-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
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