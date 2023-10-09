Главные новости за 9 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Несмотря на военный конфликт в Израиле, авиакомпания «Азимут» продолжит выполнять полеты из Сочи в Тель-Авив.

В Краснодаре и еще 33 муниципалитетах Кубани ночью и утром 11 и 12 октября прогнозируют снижение температуры до -4°С.

В Брюховецком районе Кубани временно запретили охоту на кабана в зоне очага заболевания африканской чумой.

Из бюджета Краснодарского края выделили 220 млн руб. на приобретение семи электробусов, которые будут курсировать по улицам Краснодара.

В Новороссийске планируют потратить около 520 млн руб. на ремонт мемориала «Малая Земля».

Объем производства лекарственных препаратов и медицинских изделий на Кубани с начала года вырос на 36,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

В Новороссийске, Геленджике и Темрюке создадут муралы в честь участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции РФ на Украине.

В Краснодаре в районе дома купца Лихацкого оборудуют временную бесплатную парковку. За такое решение проголосовали больше 40% участников, организованного мэрией.

Владимир Путин поздравил жителей Краснодарского края с 80-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

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