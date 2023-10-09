Объем производства лекарств на Кубани за год вырос на 36%

Объем производства лекарственных препаратов и медицинских изделий на Кубани с начала года вырос на 36,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Основная наша задача — поддержка инициатив по импортозамещению. Есть запрос на молодых специалистов и инновационные технологии»,— говорится в сообщении.

Согласно данным, представленным Краснодарстатом, по итогам января-августа текущего года производство лекарственных препаратов в сравнении с прошлогодними показателями увеличилось на 20,2%, сывороток и вакцин — на 36,9%. Индекс промышленного производства в крае увеличился до 108,4%. Среди драйверов роста — импортозамещающие отрасли (производство, лекарств и медицинских материалов, текстиля, мебели, электрооборудования, готовых металлических изделий, химических и пищевых продуктов).

Анастасия Донскова

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