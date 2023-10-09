Путин поздравил жителей Кубани с 80-летием освобождения региона

Владимир Путин поздравил жителей Краснодарского края с 80-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Текст поздравления президента РФ размещен на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«На протяжении веков ваш родной край играл важную роль в судьбе страны, в развитии ее экономики, сельского хозяйства, укреплении государственности. <…> И потому Новороссийск по праву удостоен почетного звания "Город-герой", а Анапа и Туапсе — "Город воинской славы"»,— подчеркнул Владимир Путин.

9 октября 1943 года в Краснодарском крае завершилась Битва за Кавказ — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

В этом году в честь праздника на Кубани организовали более 1 тыс. мероприятий. В них примут участие свыше 1 млн человек.

Татьяна Ручкина

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