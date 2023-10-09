Краснодар закупит семь электробусов на 220 млн рублей
Из бюджета Краснодарского края выделили средства на приобретения семи электробусов, которые будут курсировать по улицам Краснодара. Размер субсидии составляет 220 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации города.
Помимо самих электробусов, закупят четыре зарядные станции. Предполагается, что новую технику пустят на 46-й муниципальный автобусный маршрут. Контракт на закупку транспорта планируют заключить уже в этом году. Поступление электробусов и станций в город запланировано на первый квартал будущего года.
Всего на закупку современных электробусов предусмотрено более 473 млн руб. Из них 93% выделили из бюджета края.
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