В Брюховецком районе запретили охоту на кабана из-за африканской чумы свиней

На территории охотничьих угодий в зоне очага заболевания африканской чумой свиней в Брюховецком районе введен временный запрет охоты на кабана. Соответствующее постановление губернатора Кубани опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

В настоящее время карантин действует на территории СТФ бригады 5 компании «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева». Ограничения ввели 4 сентября текущего года. Запрет охоты установлен на период до 4 декабря 2023 года. Под исключения попадают мероприятия по регулированию численности животных.

Ранее в целях борьбы с распространением заболевания на территории СТФ бригады №5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в Брюховецком районе уничтожили 860 свиней.

Анастасия Донскова

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