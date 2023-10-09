На ремонт мемориала «Малая Земля» могут потратить больше 500 млн рублей

В Новороссийске планируют потратить около 520 млн руб. на ремонт мемориала «Малая Земля». Такие цифры приводит издание «Новороссийский рабочий».

Сообщается, что к следующему месяцу на объекте закончат укрепление и замену самых старых участков облицовки, штукатурки и сгнившей арматуры, а также герметизацию швов на крыше музея-мемориала. Эти работы начались еще в апреле, на них выделили около 10 млн руб. Средства на реконструкцию поступили из федерального бюджета.

Реконструкцию мемориала начали в апреле текущего года. Первые средства поступили на проектно-изыскательские работы для составления смет и проведение самых необходимых первичных работ. Проект реконструкции пока находится в стадии проработки и еще не направлен на госэкспертизу. Только после ее прохождения станет известна окончательная сумма, которая понадобится на полный ремонт.

Весной этого года СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о затягивании реставрации мемориала по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность должностного лица, повлекшая причинение крупного ущерба). Фигурантами дела стали должностные лица министерства культуры Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков

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