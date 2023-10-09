В Краснодаре у Дома купца Лихацкого появится временная бесплатная парковка

В Краснодаре в районе Дома купца Лихацкого оборудуют временную бесплатную парковку. За такое решение проголосовали 40,15% всех жителей, сообщает пресс-служба мэрии.

В Краснодаре продолжается оформление земельно-правовой документации для реконструкции участка в районе Дома купца Лихацкого. На время работ парковка появится на территории, ограниченной улицами Красной, Пашковской, Красноармейской и Длинной. Такое решение было принято по итогам голосования.

Еще 33,41% жителей проголосовали за оборудование на территории площадки для выгула собак. Оставить территорию в существующем виде посчитали правильным 13,61% жителей, за платную парковку голосовали 1,66% респондентов. Кроме того, 81 предложение поступило в чат-бот МЦУ, самыми креативными из которых стали: танцплощадка для пожилых людей, скейт-площадка с рампами и бордюрами и детский городок для изучения ПДД.

Сейчас на территории расположены несколько объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов. Предлагается обустроить территории, которые находятся внутри квартала и не видны с пешеходной части улиц. На одной из них намерены разместить исторический базар, переведя туда часть ярмарки выходного дня. Также предусмотрено размещение объектов питания.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram