В Краснодаре с 11 октября прогнозируют заморозки

В Краснодаре и еще 33 муниципалитетах Кубани ночью и утром 11 и 12 октября прогнозируют снижение температуры до -4°С. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по региону.

Заморозки ожидаются в Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском, Кавказском, Красноармейском, Крымском, Лабинском, Мостовском и других районах края. Опасное явление не затронет Азовское и Черноморское побережья.

«Высока вероятность повреждения и полной гибели сельхозкультур и теплолюбивых растений»,— предупредили в министерстве.

Татьяна Ручкина

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