Авиакомпания «Азимут» не будет приостанавливать полеты из Сочи в Тель-Авив

Несмотря на нестабильную ситуацию в Израиле, авиакомпания «Азимут» продолжит выполнять полеты из Сочи в Тель-Авив. В пресс-службе авиакомпании «Ъ-Кубань» сообщили, что рейсы также выполняются из Минвод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Ближайшие рейсы в Тель-Авив из Минеральных Вод согласно расписанию запланированы на вторник, пятницу, субботу и воскресенье; из Сочи — на среду, пятницу и субботу»,— сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В случае отмены рейсов «Азимут» выполнит вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета. Если рейс не был отменен, добровольный возврат денежных средств может быть оформлен по условиям применения тарифа авиабилета.

В понедельник из Сочи в Тель-Авив вылетел задержанный на 1,5 суток рейс. Его выполнила авиакомпания Red Wings. Рейс отложили из-за введения Росавиацией запретов на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Израиля в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в стране.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram