На Кубани создадут муралы в честь участников войны и СВО

В Новороссийске, Геленджике и Темрюке создадут муралы в честь участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарского реготделения партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба Краснодарского реготделения партии «Единая Россия»

Сообщается, что изображения нанесут на здания школ.

«Меняются поколения и, сегодня, мы должны особенно ценить и уважать Подвиг народа, в то время как наши бойцы продолжают дело своих предков»,— отметил секретарь реготделения ЕР Николай Гриценко.

Одной из тем будущих муралов станет освобождение Краснодарского края от оккупации в октябре 1944 года.

Анастасия Донскова

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