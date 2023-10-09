Главные новости за 9 октября. Белгород, Воронеж, Курск, Орел

Бывший главврач белгородской больницы Жанна Чефранова стала сенатором от региона.

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 14 снарядов и мин.

Председатель курской облдумы извинился за слова о соцсетях губернатора и пообещал пересмотреть регламент.

Торги для ремонта курских дорог за 4,4 млрд рублей приостановлены из-за жалоб.

В реформированном правительстве Воронежской области появятся две новые структуры.

Место ушедшего в Совфед главврача белгородской облбольницы займет Роман Проценко.

Воронежская кондитерская фабрика продала акции московского «Конфектора» за 625 млн рублей.

Орловская область вошла в десятку регионов с наименьшим числом премиальных авто.

В Курской области ликвидировали последствия урагана, оставившего без света 141 населенный пункт.