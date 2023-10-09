Воронежская кондитерская фабрика продала акции московского «Конфектора» за 625 млн рублей

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» сообщило о продаже 651,5 млн акций московского АО «Конфектор» номинальной стоимостью 0,96 руб. каждая. Покупателем за 625,4 млн руб. стало головное для воронежской фабрики АО «Холдинговая компания “Объединенные кондитеры”», говорится в сообщении.

Этот пакет акций составляет 20,98% в уставном капитале «Конфектора». Его передача должна завершиться в течение трех месяцев. Причины сделки не поясняются.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 8,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых изделий. Входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Выручка в 2022 году — 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 185,5 млн руб.

Олег Мухин