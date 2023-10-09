В Курской области ликвидировали последствия урагана, оставившего без света 141 населенный пункт

Шквалистый порывистый ветер в минувшие выходные нарушил электроснабжение в 141 населенном пункте Курской области с общим населением более 12 тыс. человек. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Дедов на совещании в облправительстве.

По словам господина Дедова, основными причинами отключений стали стали обрывы, перехлесты проводов и падение деревьев (127 за два дня).

К утру понедельника электроснабжение населенных пунктов было восстановлено. Велось реагирование на частные обращения.

По прогнозу курского Гидрометцентра, штормового ветра до конца рабочей недели в регионе не ожидается — порывы будут не более 14 метров в секунду.

Алина Морозова

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