Орловская область вошла в десятку регионов с наименьшим числом премиальных авто

По итогам 2022 года Орловская область вошла в десятку российских регионов с наименьшим количеством премиальных (стоимостью свыше 10 млн руб.) автомобилей. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, в основе которого лежат данные ФНС о начислении «налога на роскошь».

Согласно исследованию, в Орловской области зарегистрированы 14 премиальных автомобилей (меньше — только в Мордовии, Республике Алтай, Хакасии, Ненецком и Чукотском автономных округах, Тыве и Еврейской автономной области). При этом в 2021 году в регионе было зарегистрировано только 11 таких авто.

Больше всего автомобилей стоимостью свыше 10 млн руб. среди регионов Черноземья числится в Воронежской области — 136 (годом ранее — 119).

Затем идут Белгородская (72 и 52 автомобиля соответственно), Липецкая (63 и 49), Курская (50 и 42) и Тамбовская (41 и 37) области. Лидерами общероссийского рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.

«Роскошные автомобили дороже 10 млн руб. чаще всего можно наблюдать на дорогах благополучных и густонаселенных регионов,— подчеркивается в исследовании.— Минимальное количество автомобилей премиальных марок закономерным образом фиксируется в малонаселенных регионах».

Всего в России, по данным исследования, за 2022 год количество автомобилей дороже 10 млн руб. выросло на 3,6 тыс. до 19,8 тыс. По сравнению с доковидным 2019-м показатель вырос в 2,5 раза.

«Спрос на такие автомобили гораздо менее зависит от ценовой конъюнктуры по сравнению с масс-маркетом и потому остается более стабильным даже в кризисные периоды. И если поставки массовых автомобилей западных марок по параллельному импорту для дистрибуторов зачастую оказываются низкорентабельными, то в части люкс-каров такая схема ввоза является более востребованной,— напоминает президент FinExpertiza Елена Трубникова.— Тем не менее, в том числе премиальному сегменту российского авторынка предстоит серьезная трансформация, связанная с развитием специализированной и более сложной системы обслуживания, а также повышением доли автомобилей незападного производства».

Олег Мухин