Место ушедшего в Совфед главврача белгородской облбольницы займет Роман Проценко

Главврач больницы №2 Белгорода, депутат гордумы Роман Проценко с 10 октября возглавит Белгородскую областную клиническую больницу Святителя Иоасафа вместо Жанны Чефрановой, которая перешла на пост сенатора от региона. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

Господину Проценко 47 лет. Он родился в Грозном. С 1992 года живет в Белгороде. В 1994-м окончил Белгородский медицинский колледж, в 2006-м — Белгородский государственный университет (сейчас — Белгородский государственный национальный исследовательский университет, БелГУ) по специальности «Лечебное дело». Начинал работать в областной детской больнице Белгорода: занимал должности медбрата, тренера-массажиста, врача. С 2020-го возглавлял городскую больницу №2. В это учреждение неоднократно поступали пострадавшие при украинских обстрелах белгородцы.

Господин Проценко — единоросс, член постоянной комиссии горсовета Белгорода по социальной политике и развитию солидарного общества, член общественного совета при региональном управлении МВД. Женат, воспитывает четырех детей.

Госпожа Чефранова приступила к обязанностям сенатора сегодня. Она сменила на этом посту экс-премьера СССР Николая Рыжкова.

Алина Морозова

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