«Мы должны мыслить агломерацией»

На первом заседании Тюменской городской думы восьмого созыва депутаты проголосовали за избрание спикером экс-главы Тюменского района Светланы Ивановой и переизбрали мэра Руслана Кухарука на новый срок. Заместителем председателя думы был избран руководитель фракции «Единая Россия» в думе Тюмени Дмитрий Осипов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава города Тюмени Руслан Кухарук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава города Тюмени Руслан Кухарук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В понедельник, 9 октября, в Тюменской городской думе прошло первое заседание нового состава. Его провел 74-летний депутат от «Единой России» Степан Киричук как самый старший парламентарий. На заседании присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук и 36 депутатов городской думы.

Первый вопрос, который рассмотрели депутаты нового созыва, был посвящен избранию председателя. На пост спикера претендовали два депутата — Алексей Чирков (ЛДПР) и Светлана Иванова («Единая Россия»). В выступлении господин Чирков заверил депутатов, что после избрания спикером он будет поддерживать решения большинства и уважать мнение оппозиционных партий.

Светлана Иванова начала речь с заявления, что проработала на муниципальной службе более 25 лет и ей «проблемные вопросы Тюмени хорошо известны». «Во-первых, я семь лет отработала в администрации Тюмени, тогда еще в команде Владимира Якушева, затем в команде Александра Моора. Во-вторых, потому что развитие города и окружающего его Тюменского района происходит параллельно», — пояснила она депутатам.

Госпожа Иванова призвала четыре партии в думе к консолидации и объединению вокруг президента России Владимира Путина. Она напомнила, что от работы депутатов будет зависеть выбор, который сделают жители Тюмени на президентских выборах в марте 2024 года.

«Чтобы этот выбор был осознанный, ведущий к развитию и процветанию, мы с вами должны очень много потрудиться»,— настроила она думу.

Депутаты заслушали выступления претендентов и вышли в холл думы для тайного голосования. Светлану Иванову поддержали 28 человек, Алексея Чиркова — семь. Один бюллетень для голосования счетная комиссия думы признала недействительным.

После избрания Светланы Ивановой спикером Степан Киричук уступил ей место председателя в президиуме. «Второй раз в жизни в истории Тюмени передаю бразды правления городской думой. В первый раз это было в 1994 году, второй — сегодня. Тогда это была Лариса Катаева, а сегодня Светлана Иванова»,— вспомнил он. Вести заседание продолжила госпожа Иванова. Она открыла вопрос об избрании главы Тюмени.

Действующий глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что администрация должна ответить на запрос горожан на создание общественных пространств. Среди крупных проектов, которые появятся в ближайшее время, он назвал благоустройство лесопарка в районе Комарово, расширение экопарка «Затюменский» и создание парка Константина Лагунова. Господин Кухарук заявил о планах строительства современной динамичной транспортной инфраструктуры в Тюмени.

«В ближайшее время необходимо приступить к созданию новых транспортных узлов, таких как мост через Транссибирскую магистраль в створе улицы Аккумуляторной и путепровод через реку Туру, который соединит заречную часть города с жилым районом»,— рассказал он.

Второй претендент на пост главы Тюмени — заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев — рассказал созыву о своем опыте работы в строительной сфере. «Спасибо, что дали возможность выступить. Я немножко волнуюсь, и мне достаточно тяжело соревноваться с кандидатурой Руслана Кухарука. Безусловно, я его очень уважаю»,— завершил он выступление.

Депутат Степан Киричук предложил созыву выход из ситуации, когда стоит выбор между достойными кандидатами. «Оба профессиональны и готовы быть руководителями города. Валерий Киселев и Руслан Кухарук хороши в своих делах. Тогда выход очень простой — надо доверить им и дальше заниматься тем, что они умеют здорово делать»,— предложил он. Депутаты прислушались к мнению господина Киричука и единогласно проголосовали за Руслана Кухарука.

После объявления итогов голосования губернатор Александр Моор призвал новый состав думы при принятии решений учитывать интересы Тюмени и Тюменского района. «В ближайшие последующие годы мы должны мыслить агломерацией. Я не намекаю на объединение муниципалитетов, но развитие Тюмени и Тюменского района неразрывно связано»,— пояснил он.

После выступления губернатора созыв проголосовал за избрание депутата Дмитрия Осипова заместителем председателя гордумы Тюмени. Депутаты одобрили создание пяти постоянных комиссий в думе: по городскому общественному самоуправлению, по экономическому развитию и бюджету, по социальному развитию, по благоустройству и городскому хозяйству, по градостроительству и землепользованию. Их возглавили Степан Киричук, Алексей Рогозин, Елена Бойко, Дмитрий Антипов и Иван Романчук соответственно. Депутаты проголосовали за осуществление депутатских полномочий Степана Киричука в думе Тюмени на постоянной основе.

Перед закрытием заседания созыв зарегистрировал четыре фракции в представительном органе города: КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России — За правду».

Василий Алексеев