Николай Рыжков может продолжить работу в Совете федерации советником

Экс-премьер СССР Николай Рыжков может продолжить работать советником председателя Совета федерации Валентины Матвиенко. Господин Рыжков сообщил журналистам, что эту должность ему предложили занять на общественных началах.

«Это мое решение (о прекращении полномочий). У меня был разговор с Валентиной Ивановной, она будет предлагать меня, пойти к ней советником на общественных началах»,— сказал экс-премьер СССР (цитата по ТАСС.

Николай Рыжков проработал в должности сенатора 20 лет. Документ о досрочном прекращении полномочий сенатора подписала спикер Совфеда Валентина Матвиенко 25 сентября. Господин Рыжков объяснил свой уход с должности возрастом. «Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"»,— отметил 94-летний политик.

В 1980-е годы господин Рыжков занимал пост председателя Совета министров СССР, входил в Политбюро ЦК КПСС, поддерживал курс Михаила Горбачева на создание «рыночного социализма» с сохранением планового управления экономикой. Возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, координировал работу по ликвидации последствий землетрясения в городе Спитак в Армении. Является последним живущим главой правительства СССР.

Александра Горошилова