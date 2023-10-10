Генерал Голь

Авторы ежегодного доклада, который Валдайский клуб подготовил к прошедшему заседанию, полагают, что международная иерархия подвергается фатальной эрозии. Привычные лидеры не остановят «набирающую силу "вольницу" крупных, средних и малых государств, даже если захотят приложить к тому значительные усилия». «Стремление к выживанию в предельно диверсифицированном мире» заставит всех «наращивать самостоятельные возможности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Лукьянов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Федор Лукьянов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лобовой атаки «Хамаса» на Израиль не ожидали по причине ее самоубийственности — ресурсы радикальной группировки, находящейся в изоляции, и самого сильного в военном отношении государства региона, ближайшего союзника сверхдержавы, несопоставимы. Но в «предельно диверсифицированном мире» «самостоятельные возможности» неравнозначны сумме материальных активов. Точный расчет, нестандартный подход и расчетливое использование ограниченного потенциала всегда в цене. Хитрая на выдумки голь способна прыгнуть выше головы, что усиливает эффект дискредитации силового перевеса.

Слом иерархии — продукт накопленных дисбалансов мировой системы. Он открывает дорогу самым дерзким, решительным и жестким (или жестоким). И, напротив, застает врасплох тех, кто привык к устоявшимся правилам и априорной расстановке сил. Это не означает, что совокупная мощь (деньги, технологии, вооружения) вдруг обесценивается. В конечном итоге они все и определяют. Но многим приходится заново учиться все это применять, столкнувшись с высокомотивированным противником.

Отдельная новелла — как новая обстановка влияет на альянсы. Блоковые отношения — основа стабильной системы. Сейчас же формализованные связи зачастую повышают напряжение внутри сообщества, вызывая фрустрацию. Одни считают, что их недостаточно поддерживают, другие — что и так помогают себе в ущерб. А фиксированные обязательства внутри альянсов осложняют маневр, когда все выше ценится свобода действий, способность гибко использовать различные возможности. И неформальное, «гибридное» взаимодействие на всех уровнях оказывается эффективным, особенно если необходимо быстро менять характер политического и военного поведения.

Приходить к выводу, что в складывающейся ситуации «последние станут первыми», то есть все перевернется с ног на голову, не стоит. Материальный базис, определяющий силовой потенциал, скажет свое. Но практически все конфликты XXI века с самого его начала (Афганистан и т. д.) демонстрируют одно: абсолютное преимущество становится относительным, а военная победа — не синоним политической. Скорее даже наоборот — масштаб издержек нивелирует достигнутый успех.

Слом иерархии на сей раз носит не обвальный, а ползучий характер. И более слабые провоцируют более сильных на действия, которые в дальнейшем ведут последних к упадку. В этом смысле теракты 11 сентября 2001 года — образцовый пример. Позиции США в мире пошатнуло не само нападение, а долгосрочные последствия ошибочной реакции на него Вашингтона. Между прочим сама проблема «Хамаса» в Газе — тоже следствие 9/11. Неоконсервативная администрация Буша, вознамерившись демократически переустроить Ближний Восток, навязала Палестине «свободные выборы», а потом отказалась признать победу на них «Хамаса». Постпред Израиля при ООН объявил, что происходящее — это «израильское 11 сентября». Аналогия опасная, если задуматься, чем в итоге то событие обернулось для США.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»