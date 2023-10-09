Новая Мисс Россия — будущий таможенник, модель и певица

Победительница национального конкурса «Мисс Россия 2023» Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга до участия в нем приходила на популярный телевизионный проект показать свой талант. «Ъ-СПб» выяснил, чем жила девушка в последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Маргариты Голубевой в социальных сетях Фото: Страница Маргариты Голубевой в социальных сетях

Госпожа Голубева получила образование в Московском государственном институте культуры, училась очно на кафедре эстрадно-джазового пения. Обладая этим талантом, девушка приходила на десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале в прошлом году и выступала на нем с песней Пелагеи «Вишня». Несмотря на вокальные данные, ей не удалось развернуть к себе кресла членов жюри. При этом тогда она представляла город Токсово в Ленинградской области, а на конкурс красоты заявлялась как жительница Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Маргариты Голубевой в социальных сетях Фото: Страница Маргариты Голубевой в социальных сетях

Помимо этого, девушка увлекается моделингом. На ее странице в социальной сети много снимков с модных показов, а также профессиональных фотосессий. После того, как госпожа Голубева получила музыкальное образование, она поступила в Российскую таможенную академию, училась в региональном учебном центре вуза. В одном из постов она разместила снимок на фоне образовательного учреждения в форме сотрудника таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Маргариты Голубевой в социальных сетях Фото: Страница Маргариты Голубевой в социальных сетях

Во время учебы жительница Петербурга участвовала в конкурсах талантов и красоты, в студенческой весне. В 2021 году завоевала титул Мисс Студенчество России. Спустя два года госпожа Голубева попала в финал международного конкурса красоты «Мисс Европа 2023», который проходил в Ливане, ее признали первой Вице-Мисс.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Маргарите Голубевой в торжественной обстановке надели корону Мисс России, организаторы также вручили ей приз в миллион рублей. Девушка будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная».

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