Жительницу Петербурга признали победительницей конкурса «Мисс Россия 2023»

На национальном конкурсе «Мисс Россия 2023» победительницей стала 22-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Об итогах соревнования организаторы сообщили в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Мисс Россия» Фото: Telegram-канал «Мисс Россия»

В финале шоу на голову петербурженке надели изящную корону, которую Голубевой передала победительница конкурса в прошлом году Анна Линникова, она же и объявила ее новую обладательницу. Голубева также получила приз в 1 млн рублей. Первой Вице-Мисс Россия стала Елизавета Дудина из Тольятти, а титул второй Вице Мисс Россия присудили Любови Хохловой из Якутии. Маргарита Голубева представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Ранее «Ъ» писал, что Екатеринбург на «Мисс Россия 2023» представит Алена Харланова.

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