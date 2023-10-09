В Екатеринбурге появилась разметка для парковки самокатов

В Екатеринбурге на десяти популярных точках кикшеринга появилась разметка для парковки электросамокатов. В компании Whoosh порталу Е1.ru пояснили, что после поездки самокаты можно оставить только на точке виртуальной парковки.

За нарушения при парковке электросамоката возможен штраф в размере 500 руб. «Поэтому здесь не так важно, есть разметка или нет: если самокат оставили так, что он мешает другим, это нарушение и при ее отсутствии»,— отметили в компании.

Напомним, Свердловская область ранее вошла в топ российских регионов по числу ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты.

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