Регионы УрФО стали одними из лидеров по числу ДТП с электросамокатами в стране

Три региона Уральского федерального округа (УрФО) вошли в топ субъеков РФ по число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса, сигвеи. По данным «Известий», Тюменская область заняла третье место рейтинга — там с начала года произошло 66 аварий с СИМ. В Челябинской области зафиксировали 48 инцидентов, а в Свердловской области — 34.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом в России число ДТП с участим СИМ с начала года выросло почти на 182%. Чаще всего аварии происходили в Москве (238 случаев) и Пермском крае (68). 28% ДТП произошло на перекрестках и при выезде с прилегающей территории, по 21% — на пешеходных переходах, а также на тротуарах и в пешеходных зонах.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что только в Екатеринбурге с конца марта произошло 76 ДТП с участием электросамокатов. В авариях пострадали 78 человек, двое погибли.

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