Украинская разведка признала три попытки захвата ЗАЭС

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ его ведомства трижды пытался получить контроль над Запорожской АЭС. Все попытки были отбиты российскими силами.

Первая атака произошла в августе 2022 года, рассказал господин Буданов украинскому изданию NV. Как утверждается, тогда спецназ пересек Каховское водохранилище на быстроходных лодках, чтобы создать плацдарм для попытки захвата станции. Однако позднее они были вынуждены отступить.

Спецназ принимал еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра для захвата АЭС. В последний раз в операции участвовали сотни человек, в том числе командир Интернационального легиона Вадим Попик. Были задействованы новозеландцы и другие иностранцы. Как заявил господин Буданов, спецназ отступил после того, как Россия подвела к берегу тяжелую технику, в том числе танки.

Минобороны РФ 19 октября сообщало о провальной попытке украинской армии высадить десант на левый берег Каховского водохранилища и захватить ЗАЭС с использованием сил до двух рот. По данным The Times, в операции было задействовано 600 военных из элитных украинских подразделений. Основная группировка украинских войск не смогла высадиться на левом берегу Днепра, сообщали собеседники издания. Те, кто смог это сделать, вступил в перестрелку с российскими военными, которая длилась около трех часов на окраине Энергодара.